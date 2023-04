"Da domani si fa… i conti", Gianburrasca e Lena in scena

Venerdì a teatro. Dopo il successo delle prime due serate, la rassegna primaverile al Teatro Comunale di Cavriglia presenta questa sera venerdì 21 aprile, alle 21.15, lo spettacolo del Gruppo Teatrale Sangiovannese "Da domani si fa… i conti", una commedia brillante in tre atti di Moreno Burattini e Andrea Innocenti, due autori fra i più rappresentati nell’ambito del teatro popolare toscano. La compagnia di San Giovanni è una delle formazioni più longeve del teatro amatoriale valdarnese, fondata molti anni fa da Alfredo Mariotti, storico attore e regista fra i più amati dal numeroso pubblico che sempre segue i divertenti spettacoli in vernacolo.

Con "Da domani si fa… i conti" la compagnia si presenta con Luciano Mori, Caterina Ciambellini, Matteo Turchi, Giuliana Credenti, Cristina Arrigucci, Franca Bernardoni, Fulvia Butteri, Armando Mini, Marcello Cuccoli e Giovanni Nannini. La regia è di Lorenzo Castelli. Prosegue la rassegna Metamorfosi – La grande letteratura si fa teatro al Comunale Giovanni Papini a Pieve Santo Stefano, organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La rassegna, pensata in armonia con l’attitudine della città insignita come Città che legge, propone spettacoli che hanno come fulcro i libri, le grandi storie, la grande letteratura trasposta a teatro. Oggi con replica in matinée alle 10.30 e in serale alle 21, in scena Giannino Stoppani in arte Burrasca della compagnia Settimo Cielo. Lo spettacolo racconta le vicende di Giannino Stoppani in Arte Burrasca, un bambino di dieci anni nella Toscana di fine ‘800, ispirato alla figura di Gian Burrasca. Una storia di riscatto, di crescita e formazione. Un viaggio rap, comico e poetico. Proseguono le residenze artistiche alla Misericordia di Sansepolcro, organizzate da CapoTrave Kilowatt, ospite Claudio Larena, al lavoro sul nuovo progetto Lena, in scena stasera alle 21.