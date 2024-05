Da Clooney a Borghi: la città set di film

Cappello in testa e occhiali al collo, Gianni Amelio si muove tra vecchi treni lungo la ferrovia della linea Sinalunga-Arezzo nei pressi della stazione di Pescaiola. Un sopralluogo necessario per decidere inquadrature e luci per le riprese del film con Alessandro Borghi, le cui scene saranno girate ad Arezzo proprio in questi giorni. Dal film con George Clooney e Adam Sandler a quello con Borghi, Arezzo da ieri è tornata set a cielo aperto per il cinema e la fiction. I camion e le produzioni sono arrivati sia in centro che a Pescaiola. Blindatissima via Guido Monaco per le riprese oggi di una scena al teatro Petrarca della produzione Netflix, ma anche la zona del mercato ortofrutticolo con oltre cento persone al lavoro tra comparse attori e produzione che resteranno per tre giorni ad Arezzo diretti da Gianni Amelio. Grande la curiosità intorno alle riprese che vedono in questi giorni non solo Arezzo ma la Toscana tutta set di grandi produzioni internazionali di cinema, realizzate col supporto della Regione attraverso la propria Film Commission. "A Lucca, con la presenza di Dustin Hoffman e Helen Hunt sul set del nuovo film di Peter Greenaway. Tra Montecatini, Arezzo e Val d’Orcia con George Clooney e Adam Sandler, protagonisti del nuovo film Netflix. Ma ad Arezzo è arrivato ieri anche il cast del film con Alessandro Borghi. Oggi invece sarà la troupe del regista Noah Baumbach a occupare il Petrarca dove verranno realizzate scene dell’atteso film con George Clooneye Adam Sandler. Ieri sul set aretino Gianni Amelio, in città con oltre 100 tra tecnici, staff e attori. Per la realizzazione delle riprese il Comune di Arezzo ha concesso il patrocinio mentre la fondazione Intour ha prestato il proprio supporto logistico così come ha fatto Lfi.

A.B.