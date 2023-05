Da campo sportivo a nido Le ruspe alla Spiaggina

di Luca Amodio

Giù le tribune. Martedì prossimo iniziano i lavori alla Spiaggina. Al posto del campo sportivo di Castiglion Fiorentino, nei pressi della scuola elementare Ghizzi: qui sorgerà il nuovo asilo nido. L’intervento per la nuova scuola avrà un costo complessivo di circa 4 milioni e 380 mila euro. In parte il progetto verrà finanziato dal Pnrr, mentre il resto dell’investimento verrà sostenuto dal Comune stesso. Attualmente sono 2 milioni e 183 mila euro i fondi coperti dal Pnrr ma l’amministrazione comunale ha già chiesto al Mef un + 40% extra che tenga conto del rincaro dei prezzi dei materiali, il cui valore di mercato è salito vertiginosamente a seguito della spirale inflazionistica. In caso si arriverebbe così a cifra tonda: 3 milioni complessivi. La risposta dal Ministero dovrebbe arrivare in questi giorni, ci dice l’assessore ai lavori pubblici Devis Milighetti.

Come detto, i lavori prenderanno il via settimana prossima. Martedì, sarà il giorno del primo step quando inizieranno le operazioni per demolire la tribuna del campo sportivo, utilizzato soprattutto dai settori giovanili della Castiglionese. Poi, verrà predisposta l’area di scavo in vista del passo successivo. A Montecchio Vesponi invece sorgerà l’erede della Spiaggina: nel progetto il nuovo impianto sportivo si troverà nei pressi delle strutture sportive già esistenti, accanto al centro di guida sicura Strasicura Park. In merito, il vicesindaco Milighetti spiega che "parallelamente ai lavori alla Spiaggina sono in questi giorni in corso i contatti per la progettazione del nuovo impianto". Per quanto riguarda la seconda fase dell’investimento alla Spiaggina, la ditta che eseguirà i lavori verrà individuata entro il 31 di maggio, visto che l’apposito bando di gara scadrà la settimana prossima.

Il nuovo polo dell’infanzia ospiterà circa 70 bambini e bambine tra gli 0 e i 6 anni e sostituirà l’attuale polo della Pievuccia. Difficile stimare quanto dureranno i lavori ma potrebbero volerci circa due anni prima del taglio del nastro.

Taglio del nastro che invece è già stato fatto, nella cornice del Maggio Castiglionese, per la Macarella. Il nuovo sentiero pedonale, inaugurato settimana scorsa, che ha messo in collegamento il centro storico di Castiglioni con via Bartolomeo della Gatta e quindi l’area sportiva. Il progetto è stato finanziato dal Mibact per 89mila euro su cui rientrano anche altri lavori in zona di castello di Montecchio, Mammi e Cozzano. Work in progress ai giardini pubblici di Piazza Matteotti che probabilmente sveleranno il loro nuovo volto al pubblico in estate. Pronti a partire invece i lavori al parco Presentini, ai pini cioè, dove a breve partirà il cantiere per la nuova pavimentazione del parcheggio dove è posizionato l’iconico carro armato.