Da Arezzo a Londra per parlare di sostenibilità: Sintra alla Royal Holloway University

Arezzo, 11 luglio 2023 – Da Arezzo a Londra per parlare di sostenibilità. L’esperienza di Sintra, realtà leader a livello nazionale nel business digitale, è stata presentata alla Royal Holloway - University of London nel corso di un incontro volto ad approfondire i positivi impatti delle più innovative soluzioni del web su economia, società e ambiente.

La sostenibilità è tra i valori fondanti dell’attività dell’azienda aretina e viene concretizzata attraverso l’attuazione di buone pratiche e di specifici investimenti che sono stati condivisi con un gruppo di docenti della prestigiosa università britannica su invito della professoressa Elena Giovannoni (direttrice del centro di ricerca su organizzazione e società Chronos).

La trasferta oltremanica ha coinvolto direttamente Gianni Bianchi, fondatore e amministratore delegato di Sintra, che insieme ad Alessio Amerighi e a Jessica Finocchi del comparto amministrativo ha partecipato a un costruttivo momento di confronto e di dibattito nella sede della Royal Holloway.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla sostenibilità digitale, con un approfondimento sulle opportunità del web e della tecnologia per la tutela dell’ambiente e la salute delle persone.

La condivisione di case history di Sintra ha infatti permesso di appurare come un’adeguata piattaforma digitale permetta di abbattere l’utilizzo della carta, ridurre gli spostamenti fisici e, di conseguenza, le emissioni in atmosfera di anidride carbonica, diminuire le inefficienze produttive e perseguire un risparmio energetico, una riduzione dei costi e un miglioramento della vita sociale.

Il percorso avviato a Londra proseguirà ora con lo studio di parametri volti a misurare il reale impatto del web sulle politiche di sostenibilità di un’azienda per dar vita a modelli di business attenti all’ambiente, al benessere del personale e alla complessiva qualità del lavoro.

«Siamo orgogliosi - commenta Bianchi, - di aver avuto l’opportunità di presentare la nostra esperienza in un contesto prestigioso quale la Royal Holloway che è tra le migliori università al mondo.

La giornata ha permesso di dimostrare come lo sviluppo di nuove soluzioni digitali possa realmente portare benefici a più livelli e come il web sia uno strumento concreto per perseguire la sostenibilità aziendale.

Questa consapevolezza è alla base della vision di Sintra e sarà ulteriormente approfondita nel nostro prossimo “Bilancio di Sostenibilità” dove verranno sintetizzate tutte le buone pratiche attuate per la tutela dell’ambiente e per il benessere del personale tra la costruzione di ambienti di lavoro piacevoli, la condivisione di traguardi e progetti, il consolidamento delle relazioni, lo scambio di esperienze e la valorizzazione delle competenze dei singoli».