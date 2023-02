Da area gioco a parcheggio: in 400 dicono no

di Laura Lucente

No alla trasformazione in parcheggio del campo polivalente di via Diaz. Le forze politiche di opposizione in consiglio comunale, "Lista per Monte San Savino con Antonio Marzullo" e "Monte al Centro" Claudio Valdambrini Sindaco" prendono ferma posizione sul progetto della giunta e annunciano battaglia. Congiuntamente hanno presentato una mozione per ottenere un pronunciamento del consiglio comunale sul tema. "Le opposizioni - spiegano una nota congiunta - non hanno preso una posizione contraria al progetto della Giunta Bennati per partito preso come si potrebbe pensare, ma per portare all’attenzione dell’opinione pubblica il giudizio contrario raccolto in modo di uso nel confronto con la popolazione". Sarebbero già 400 le firme raccolte fino ad ora.

Per questo le minoranze chiedono con forza che non venga dato corso alla realizzazione dei lavori di trasformazione del Campo Polivalente contro la volontà dei cittadini. "Siamo certi che nonostante siano già stati appaltati i lavori ci sia un largo margine per ottenere dall’impresa appaltatrice una ridefinizione del rapporto contrattuale senza condizioni sfavorevoli". Ma gli amministratori savinesi spiegano i passaggi e i motivi che hanno portato a questa scelta ricordando anche che il cantiere è prossimo. "I lavori partiranno al massimo tra 10 giorni– conferma il vicesindaco Alessandra Cheli - e non abbiamo nessun motivo per arretrare nelle scelte compiute che sono state attentamente ragionate e prese solo in favore della comunità.

Il parcheggio in prossimità del centro era una priorità e questa era la soluzione più consona. Non dobbiamo guardare al presente, ma dobbiamo fare scelte lungimiranti. L’area polivalente che andremo a trasformare è in disuso da decenni inutilizzata e inutilizzabile per lo scopo per cui era stata realizzata. Verrà trasformata in un parcheggio con circa 50 stalli di sosta che apporteranno un beneficio importante alla città e al tessuto commerciale. Va anche detto che il parcheggio non pregiudica in nessuna maniera e in nessun modo l’utilizzo dello spazio per scopi diversi e di interesse per la comunità come feste, manifestazioni e altro". L’amministrazione ricorda che il progetto non si fermerà qui. Nel cronoprogramma c’è anche la riqualificazione dell’area parcheggio "fossatello" che a stretto giro di pochi mesi sarà finanziata e avviata. "È qui che faremo nascere un nuovo campetto polivalente, oltre a prevedere un’ area camper finalmente funzionale, oltre ad altri parcheggi e una zona dedicata ai cani".