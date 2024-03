CyberHelp: a lezione dai compagni più grandi

Il cyberbullismo è un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, foto, video, email, chat, siti web, telefonate) il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. È il fenomeno con il quale il bullismo si è diffuso nel mondo virtuale, diventando ancor più pericoloso, perché si nasconde spesso nell’anonimato, tutto ciò che consente di comunicare in rete può essere usati dai bulli per far del male alle vittime, rovinando la reputazione attraverso offese e umiliazioni. Quando scegli un video game, devi ricordarti di guardare il bollino che indica l’età minima, perchè spesso le piattaforme di giochi online prevedono l’uso di chat tra sconosciuti. Se qualcuno usa la chat in modo scorretto, chiedi il supporto di un adulto. Dietro lo schermo di un pc, tablet e smartphone, si rischia di sottovalutare la propria responsabilità in merito a quanto si scrive, si dice e si pubblica. Si pensa di poter cancellare quanto pubblicato quando si vuole, ma purtroppo non è così: quanto si fa sul web, lascia una traccia. Ed è proprio questa percezione di mancanza di responsabilità che porta spesso i ragazzi a mettere in atto fenomeni quali il cyberbullismo. Abbiamo la possibilità di parlare e riflettere su bullismo e cyberbullismo, partecipando al progetto "CyberHelp" dell’istituto. Andremo alla scuola secondaria di primo grado e assisteremo a una lezione fatta dai ragazzi più grandi.