"Custodi della montagna" 422 le domande

CASENTINO

Sono state pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana, le graduatorie relative al bando ‘Custodi della Montagna’ che si è chiuso a novembre 2022. Destinato a favorire il rilancio delle zone montane e con una dotazione finanziaria superiore a 5 milioni di euro, il bando ha visto la presentazione di ben 422 domande: 277 quelle ammissibili a finanziamento, 58 le ammesse con riserva, 87 le non ammissibili. Per quanto riguarda la provincia di Arezzo sono 47 le domande ammesse, per 640 mila euro."La risposta al bando – dice l’assessore alle attività produttive Leonardo Marras – è stata ottima, a riprova della volontà di tante piccole realtà periferiche di voler rivitalizzare il proprio tessuto economico, sociale ed ambientale". Il bando infatti, puntava a sostenere l’avvio o la riorganizzazione di attività di piccole, medie e micro imprese nei comuni montani come quelli del territorio casentinese.

"Sono felice – commenta Vincenzo Ceccarelli (nella foto), capogruppo del Partito democratico in Consiglio Regionale – che la legge di cui sono stato proponente sia stata attuata con grande tempestività e abbia rappresentato da subito uno strumento concreto di sostegno alla creazione di imprese nelle zone montane. I numeri delle domande pervenute ci dicono che la misura è stata accolta con grande favore da chi stava decidendo di attivare un’impresa in territori che hanno assoluta necessità di essere ripopolati e rivitalizzati non solo nell’economia. Per il futuro saremo impegnati a monitorare l’attuazione di questi progetti e, se possibile, a creare le condizioni perché possano essere attivate altre risorse al fine di sostenere lo sviluppo delle zone montane".