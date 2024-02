Curva chiusa: il buon senso e i paradossi

Succede spesso che chi non c’entra nulla paghi per tutti. Succede, per esempio, a ognuno dei 1100 abbonati alla curva dell’Arezzo. Che vengono penalizzati da uno sconsiderato lancia un bengala dentro il recinto di gioco ad Ancona. La giustizia sportiva ha chiuso per la prima volta la curva sud con l’Entella. La tecnologia consentirebbe di individuare l’autore di quel gesto stupido e delinquenziale (un fotografo è rimasto ferito) e invece si puniscono oltre mille persone che in ogni partita mettono solo voce e passione. Gli abbonati della curva Minghelli vorrebbero comprare un biglietto di tribuna: mentre in serie C scattano le multe, è stato invece concesso di recente agli abbonati di San Siro e dell’Olimpico. L’ennesimo paradosso di questo Paese.