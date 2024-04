"Curare il nostro corpo, è il posto in cui viviamo"

È molto importante sin da piccoli imparare a mangiare in modo sano, diverso dal mangiar bene; l’alimentazione sana dipende da cibi nutrienti e da una loro combinazione corretta e variegata in cui si prevede un apporto del 10-15% di proteine, del 30% di grassi e del 55-60% di carboidrati. La "Piramide alimentare" ci permette di capire in modo semplice ed immediato quello che dovrebbe essere consumato nelle giuste quantità. Si può osservare che tra i cibi fondamentali ci siano frutta e verdura e a seguire cereali carne e pesce, mentre in cima sono collocati i cibi grassi e gli zuccheri. Mangiare sano influenza la qualità di vita per vari motivi: Fornisce energia, favorisce il rafforzamento di ossa e muscoli, stimola il sistema immunitario, mantiene sani pelle, denti e occhi, aiuta a prevenire malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete, ipertensione arteriosa e anche alcuni tumori.

Chi assume i cibi in cima alla "Piramide alimentare", va incontro all’obesità. Negli ultimi anni, si sta assistendo a un aumento veloce di casi di obesità in età giovanile non più solamente in quei paesi dove si consuma facilmente cibo "spazzatura". Anche in Italia si registrano tanti casi di obesità giovanile, a causa dello stile di vita frenetico che induce la preparazione di pasti confezionati e precotti. L’obesità, però, riduce le aspettative di vita ed è quindi importante che le scuole educhino i bambini ad aver cura di sé attraverso la conoscenza di una corretta alimentazione.