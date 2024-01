Cura d’impatto per un sistema complesso

Ogni giorno un guasto. Lo raccontano più con rassegnazione che con rabbia i pendolari che ogni giorno si avventurano (sì esatto) sui treni regionali da e per Firenze. Possibile che per un guasto si perdano due ore e mezza? Assolutamente no anche se la ferrovia è un sistema complesso che alle volte ha bisogno di tempi più lunghi di quanto si possa immaginare. Basta fare un paragone con l’auto. Se chiamiamo un carro attrezzi per recuperare la nostra auto in panne chi lo guida avrà bisogno di tempo per raggiungerci.

Non è facile gestire il flusso dei treni, d’accordo, ma una maggiore attenzione verso il benessere dei viaggiatori dovrebbero essere una priorità. I guasti sono diventati quasi quotidiani: serve una cura d’impatto.