Cuore e ossa in salute L’esame si prenota in farmacia: la mappa

Tanti servizi nelle farmacie comunali: fino a sabato 22 aprile, l’Elettrocardiogramma sarà disponibile alle farmacie "Fiorentina" e "San Giuliano". La turnazione dei servizi sta interessando anche la Densitometria Ossea Computerizzata per valutare lo stato di salute delle ossa e per prevenire l’osteoporosi che si trova ora alla farmacia "Giotto", l’Holter Cardiaco per la misurazione dell’attività del cuore per ventiquattro ore è alle farmacie "Campo di Marte" e "Ceciliano", e l’Holter Pressorio alla "Trionfo" e "San Leo".