Cuochi con esperienza per struttura alberghiera

1 AIUTO CUOCO

Azienda ricerca aiuto cuoco con esperienza per lavoro a chiamata. Lavoro stagionale da aprile ad ottobre. Lavoro a turni. Sede Cavriglia. Codice AR-212036. Scadenza: 2 gennaio.

1 LAVAPIATTI

Si cerca lavapiatti con esperienza per ristorante di Arezzo. Lavoro part time, contratto di 12 mesi. Codice AR-212214. Scadenza: 25 gennaio.

3 CUOCHI

Si cercano tre cuochi capo partita con esperienza per albergo di Camaldoli, Poppi. Esperienza almeno triennale. I candidati dovranno saper usare tutti i principali strumenti/utensili da cucina, essere in grado di preparare pasta fresca, primi, secondi, piccola pasticceria, e piatti tipici della tradizione culinaria toscana. Lavoro part time, a tempo determinato. Contratto di 8 mesi. Necessarie conoscenze informatiche per l’utilizzo delle attrezzature di cucina. Codice AR-211669. Scadenza: 24 gennaio.