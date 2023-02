Cultura, un patrimonio da rilanciare Prende corpo un patto educativo

Patrimoni educanti: verso un patto educativo territoriale per la gestione del patrimonio culturale locale. Quello che si è svolto qualche giorno fa a Stia, alle Officine Capodarno, è stato un evento importante per il Casentino. Una serie di azioni, accompagnate da incontri, forum, hanno infatti sostanziato il processo finalizzato alla creazione di un patto educativo territoriale che sarà articolato attraverso anche una serie di accordi da parte delle costituende comunità patrimoniali. Veri e propri presidi patrimoniali educanti organizzati intorno ad alcune tematiche del "patrimonio vivente". Un tema strategico sarà inoltre sicuramente rappresentato dall’orientamento per il quale è in fase di chiusura uno specifico protocollo d’intesa con una serie di soggetti locali. Questo, unito alle opportunità formative, in grado di coniugare tradizione e innovazione, sarà al centro delle azioni future che il territorio dovrà essere in grado di proporre e sostenere nel tempo. "Una giornata intensa, fatta di scambi e confronti a scala regionale e nazionale. Una tappa importante da cui ripartire per portare a termine e consolidare quanto fatto in questi anni – dice la presidente dell’Unione dei Comuni Eleonora Ducci – con l’obiettivo di tutela del patrimonio culturale locale".

Una giornata importante quella di sabato scorso alle Officine Capodarno di Stia, promossa da UCMC attraverso l’ ecomuseo, e dalla regione toscana nell’ ambito del progetto attivato con la Snai.