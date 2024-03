Cultura nazionale e il libro di Mario Mori stasera allo Sporting

Appuntamento stasera con un incontro letterari organizzati da Associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani. Questa sera alle 20 allo Sporting club appuntamento con Mario Mori e Fabio Ghiberti che presentano "M.M. Nome in codice Unico". Da un uomo delle istituzioni che le istituzioni stesse hanno provato a infangare, la verità su sessant’anni di storia italiana, il libro bianco dei misteri della Repubblica. Il generale Mario Mori (nella foto) ha vissuto la storia dell’Italia degli ultimi quarant’anni in posizioni chiave: ha conosciuto la violenza del terrorismo e della criminalità organizzata, gestendo i mesi caldi del sequestro di Aldo Moro e stasera dell’omicidio dalla Chiesa, ha fondato il Raggruppamento operativo speciale Ros dei carabinieri con cui ha combattuto la mafia in Sicilia, ha condotto l’operazione che ha portato all’arresto del boss Totò Riina, ha diretto i servizi segreti, ha subito un processo ventennale da cui è stato, infine, pienamente assolto in Cassazione. Un uomo di stato finito in una persecuzione giudiziaria e mediatica che ne fanno il "caso Dreyfus" italiano. Seguirà cena facoltativa con gli autori, informazioni al 345 3313044.