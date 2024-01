Cultura della pace. Baker e Biani soci onorari

Due nuovi soci onorari per l’associazione "Cultura della Pace" di Sansepolcro: lo scrittore Christoph Baker, già consulente Unicef e il vignettista Mauro Biani (nella foto). Entrambi hanno vinto il premio nazionale "Nonviolenza" e ora vanno ad arricchire il comitato scientifico del sodalizio e del premio nazionale che nella città biturgense viene assegnato ogni due anni. "Per la nostra associazione, così come per la nostra città – si legge nella nota - è una grande occasione poter contare sulla competenza e sulla professionalità di personalità di così alto profilo. La loro partecipazione aiuterà a individuare persone degne di ricevere il riconoscimento che la città di Sansepolcro dona a quanti, con il loro lavoro e il loro impegno, contribuiscono a costruire una società più giusta, equa e rispettosa dei diritti dell’uomo". Assieme a Baker e Biani, nel comitato scientifico ci sono già Luigina Di Liegro, Mao Valpiana e don Achille Rossi. Christoph Baker, 69 anni, ha collaborato per circa vent’anni con l’Unicef; in precedenza ha lavorato all’Onu a Ginevra, alla Society for International Development e al Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo. È stato coordinatore nazionale della Campagna "Nord-Sud, biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito" fondata da Alexander Langer dal 1988 al 1993 ed è stato promotore, con Massimo Valpiana, del Convegno Nazionale "Sviluppo? Basta! A tutto c’è un limite...". Biani, 57 anni, è anche blogger ed educatore professionale: le sue strip hanno una caratterizzazione di satira sociale e politica, affrontando tematiche collegate alla legalità, alla nonviolenza, ai diritti umani.