Cultura, arte e paesaggio. Il portale della Val di Pierle

Un nuovo strumento di promozione della Val di Pierle. È il sito www.valdipierle.org realizzato dal comitato "Insieme per la Valle" e patrocinato dalle amministrazioni comunali di Cortona e Lisciano Niccone. Il portale è stato appena presentato ufficialmente nella sala polivalente di Mercatale. Un progetto che prosegue l’impegno del comitato, nato già da un paio d’anni, di unire le forze di due realtà confinanti separate sulla carta da un confine regionale tra Toscana e Umbria, ma da sempre profondamente unite e desiderose di collaborare per il bene del territorio. Il Comitato "Insieme per la valle" opera gratuitamente, collaborando con cittadini e istituzioni per affrontare problemi, proporre soluzioni e valorizzare le risorse culturali, sociali ed economiche della Valle. "Il sito in italiano, inglese e tedesco - spiega la presidente del Comitato, Cristina Caprini - completa la guida cartacea sulle bellezze della valle che abbiamo pubblicato due anni fa ed è frutto di un intenso lavoro di ricerca e documentazione. Il portale, autoprodotto ed autogestito, raccoglie e presenta in modo organico le ricchezze storiche, culturali e paesaggistiche della Val di Pierle, oltre a fornire informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e le attività turistiche e ricreative disponibili nel territorio". Presenti nel sito anche servizi utili del territorio, dalle farmacie, agli ambulatori, passando anche per professionisti del territorio.

Il sito, come detto, prosegue il lavoro avviato con passione attraverso la pubblicazione della "Guida Alta Valle del Niccone e Val di Pierle" che non è stato un semplice lavoro storico, ma una ricerca accurata e dettagliata sul territorio per dare ai lettori uno sguardo approfondito e pratico sulle opportunità e le bellezze di queste aree. Un viaggio attraverso le pagine che non solo ha narrato la storia e la cultura, ma anche le numerose possibilità di soggiorno, acquisto e svago. Un volume, che oggi anche grazie all’amplificazione del sito internet, rappresenta una risorsa sia per i residenti, che possono riscoprire le radici e le bellezze del loro territorio, sia per i visitatori e i turisti desiderosi di esplorare angoli meno conosciuti ma ricchi di fascino.

Alla presentazione del sito valdipierle.org sono intervenuti il sindaco Luciano Meoni e l’assessore al Turismo Francesco Attesti. "Ho accolto con piacere questa iniziativa che nasce proprio dal territorio - ha dichiarato il primo cittadino Meoni - è importante che le realtà locali compiano attività di valorizzazione e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del portale va il plauso del Comune". "Questo territorio - ha proseguito l’assessore Attesti - vanta una capacità di attrazione molto intensa, è ricco di bellezze paesaggistiche e di arte. Questo strumento potrà essere integrato nel sistema di promozione turistica dell’Ambito e con le strumentazioni web dell’Amministrazione comunale".