Crt investe mezzo milione "Presto la nuova sede"

di Marco Corsi

Nuovi investimenti per la Clinica Riabilitazione Toscana, che acquisterà un immobile dal Comune di Terranuova per potenziare le sue attività nel settore riabilitativo. È il padiglione Bigi Forlanini, per il quale la società ha pubblicato un avviso per la ricerca di tecnici in grado di formulare uno studio di fattibilità tecnico economico. Ma la mission è chiara: mettere in relazione fabbisogni, costi e normativa. La Crt è infatti risultata provvisoriamente aggiudicataria dell’asta indetta dal Comune e la struttura va risistemata internamente per renderla funzionale alle attività di riabilitazione. Come hanno specificato i vertici dell’azienda, l’obiettivo è anche quello di riorganizzare l’area esterna per consentire una facile accessibilità di pazienti, familiari e operatori e rafforzare la possibilità di parcheggio. L’investimento previsto sfiora, complessivamente, il mezzo milione di euro.

"Sarà un’occasione per riqualificare tutta una vasta area dove sorgerà anche la nuova Casa di Comunità in collaborazione con la Asl Toscana Sud Est e rafforzare un polo dedicato ai servizi sanitari per i residenti del territorio valdarnese", ha detto la presidente di Crt Augusta Albarosa Fuccini. Con il bando pubblicato sul sito aziendale la Crt intende dotarsi di uno studio di fattibilità tecnico economico per poi dare corso alle successive progettazioni esecutive.

I professionisti interessati dovranno presentare la loro offerta entro le ore 13 del 28 febbraio 2023 tramite Pec indirizzata a [email protected] La Clinica Riabilitazione Toscana tratta oltre 1.500 pazienti all’anno in riabilitazione intensiva ospedaliera ed extraospedaliera ed eroga circa 60.000 prestazioni di riabilitazione estensiva ambulatoriale. Nel 2024 festeggerà i 25 anni di vita ed è un punto di riferimento della riabilitazione per l’intera Toscana meridionale. Ha mantenuto un forte radicamento territoriale in collaborazione con la Usl e con i Comuni, in particolare con quello di Terranuova, socio storico e fondatore della Crt.

Un grande slancio ha avuto negli ultimi anni l’attività di ricerca in collaborazione con Università e istituti internazionali. La Crt, da questo punto di vista, è diventata anche un luogo d’innovazione e di formazione in tema di riabilitazione.