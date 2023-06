Crostini e caffè alla Fimer occupata La rete di aiuti e l’altolà dei sindacati

di Marco Corsi

"Siamo stanchi di vedere attribuite responsabilità a processi e scelte che hanno compiuto gli stessi azionisti, nominando innumerevoli Cda in rapida successione tra loro e sostenendo poi che questi operavano fuori dal loro controllo, ovvero senza il loro consenso" . Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm non ci stanno e ribattono alla proprietà di Fimer a pochi giorni da una data cruciale. Il 14 giugno, infatti, in Tribunale ad Arezzo si terrà l’udienza per decidere sull’amministrazione straordinaria. I sindacati, dopo aver sottolineato di nuovo che "la proprietà ha ostacolato in tutti i modi chi ha provato a tracciare le condizioni per l’uscita dalla crisi", ha ricordato che l’operatività dell’azienda non si è mai fermata nemmeno durante il lockdown e che le problematiche riconducibili ad approvvigionamenti, logistica, gestione e mercato, sono stati vissuti anche dai competitors che "a differenza di Fimer, non sono andati in concordato, anzi hanno visto aumentare fatturati e profitti, visto il mercato continuamente in crescita". Insomma per i sindacati la responsabilità è solo ed esclusivamente nell’azionista. "Illustra problemi di ridondanza ma continua a interrompere contratti di collaborazione, licenziamenti, assumendo nuovi professionisti e collaboratori in sostituzione di quelli rimossi, aumentando così le spese - hanno aggiunto I sindacati - Parla di sbilanciamento costi dello stabilimento di Terranuova senza però dire quanto incide lo stabilimento del Valdarno sul totale del fatturato. Parlano di qualità omettendo pendenze con clienti sui loro prodotti antecedenti al 2020.

Insomma, parlano, mentre lavoratori famiglie comunità Istituzioni ascoltano e non credono più ad alcuna parola. Detto questo - hanno proseguito Fiom, Fim e Cisl - vogliamo ringraziare I lavoratori che in questa drammatica situazione non si scoraggiano e continuano a lottare per conquistarsi il loro futuro".

Ma i ringraziamenti non riguardano solo i dipendenti di Fimer, ma tutti coloro che in queste settimane sono stati vicini a chi sta lottando per un posto di lavoro e tra loro anche alcune associazioni e semplici cittadini che, oltre ad esprimere solidarietà con piccoli o grandi gesti, hanno contribuito attivamente. Tra loro ad esempio il comitato di San Leolino, che ha portato ai lavoratori in presidio i crostini o l’associazione camperisti, che ha provveduto con bevande. Nel frattempo questa mattina alle 11.30 sarà in visita allo stabilimento la deputata del Pd Laura Boldrini. Incontrerà non solo i lavoratori della Fimer, ma anche quelli dell’Ivv.