Arezzo, 9 settembre 2020 - Un grosso ramo di pino è crollato in via Cimabue, ad Arezzo. Il ramo ha travolto una cabina telefonica della Telecom, due auto e una moto. Per fortuna non ci sono feriti. Sul posto la polizia municipale, i vigili edel fuoco e personale del verde pubblico.

