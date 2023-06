Arezzo, cade pezzo di colonna della pieve di S. Maria Assunta

Firenze, 12 giugno 2023 - “Ieri è caduto il pezzo di una colonna della facciata della Pieve di Santa Maria Assunta di Arezzo. Fortunatamente senza recare danno a nessuno”. Lo dicono in una nota i senatori di Fratelli d'Italia Simona Petrucci e Paolo Marcheschi, capogruppo al Senato della commissione Cultura.

"Abbiamo subito contattato il Ministero per la Cultura che, prontamente, ci ha garantito che la messa in sicurezza dell'area è già avvenuta, grazie al raccordo con la Soprintendenza di Arezzo e all'immediata collaborazione del Soprintendente Gabriele Nannetti. Abbiamo inoltre appreso che, per la fine di luglio, sarà consegnato il progetto esecutivo per il restauro della facciata, con successiva pubblicazione del bando di gara. Ringraziamo il ministro Gennaro Sangiuliano per l'impegno, rinnovando la nostra costante attenzione al nostro importante patrimonio artistico", concludono.