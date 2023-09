Crollo del controsoffitto a San Giovanni: Pierazzi contesta il silenzio della Vadi

SAN GIOVANNI

A San Giovanni non si placano le polemiche sul crollo del solaio e del controsoffitto dell’Istituto Professionale Marconi. Il consigliere del movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi ha definito "ingiustificabile" il silenzio di Valentina Vadi presentando, nel parlamentino del 26 settembre scorso, una interrogazione in merito. "Il sindaco ha risposto informandoci che era a conoscenza del crollo fin dall’8 settembre scorso ma ha preferito tacere perché riteneva l’accaduto questioni che non riguardano, per competenza diretta, la giunta comunale – ha detto Pierazzi – E noi ci domandiamo: ma quando crolla un solaio e un contro soffitto in un’aula ubicata in un edificio di proprietà comunale, dove studiano ragazzi che abitano a San Giovanni, chi se non il sindaco è la persona preposta istituzionalmente ad incontrare e rassicurare le famiglie che vivono tra le "mura" della città? È toccato a noi forze politiche di opposizione rappresentare i cittadini in consiglio perché nessuno della giunta ha avuto il coraggio di esporsi".

"Sembra che la giunta sangiovannese ami soltanto i selfie, talmente tanto da inventarsi le inaugurazioni dei cantieri pur di farsi una foto con tanto di fascia tricolore. Per poi nascondersi laddove la sua immagine potrebbe essere compromessa. Se non era per le interrogazioni dei tre gruppi di opposizione, ma soprattutto per i ragazzi dell’Ip Marconi che con coraggio hanno pubblicizzato l’accaduto, ai sangiovannesi, sarebbe stato tenuto tutto nascosto. Siamo meravigliati anche del fatto che la Giunta Vadi non sia risuscita a proporre una ubicazione alternativa a questi ragazzi e che soltanto l’intervento dei comuni limitrofi permetterà agli studenti di avere una soluzione fino alla fine lavori", ha concluso Pierazzi. Intanto la prossima settimana, a San Giovanni, arriverà il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri per un sopralluogo all’interno della scuola.