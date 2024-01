Crollo al Marconi, c’è la svolta. Studenti in classe a fine gennaio

di Francesco Tozzi

Nessun rientro scaglionato, dal 29 gennaio si torna al Marconi. Si tratta di una svolta clamorosa per l’istituto professionale inagibile dallo scorso settembre. Lo ha comunicato ieri il dirigente scolastico Roberto Santi inviando una lettera alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico. "L’ente Provincia di Arezzo – si legge nel documento – sollecitato dall’Istituto lo scorso 3 gennaio a fornire maggiori garanzie circa le problematiche sollevate dall’Rspp relative alla stabilità delle controsoffittature e l’assenza di possibili infiltrazioni di umidità, nonché la stabilità degli intonaci del cortile interno, ha ad oggi effettuato tutte le verifiche necessarie e offerto le più ampie garanzie in termini di sicurezza tali da poter autorizzare il rientro degli studenti nella sede dell’Istituto Professionale Guglielmo Marconi". Da lunedì 29 gennaio faranno il loro ritorno nel plesso di via Trieste le studentesse e gli studenti degli indirizzi di meccanica, manutenzione elettrica/elettronica ed operatori del benessere, estetisti ed acconciatori, attualmente dislocati nelle sedi provvisorie di via San Lorenzo – ex convento delle Suore Stimmatine – e via I Maggio a Valdarno – parrocchia dei Santi Pietro e Paolo del Bani. Sono in totale 17 le aule che verranno in questo modo restituite alla scuola.

"Poiché ulteriori 4 aule nell’ala interessata dal crollo del 5 settembre 2023 restano attualmente interdette a qualsiasi impiego ed accesso – ha chiarito il professor Santi – si conferma che studentesse e studenti del percorso professionale moda, in attesa dei necessari interventi di consolidamento strutturale ad opera dell’Ente Provincia, potranno proseguire l’anno scolastico nei locali del Centro pastorale Guido Guerra a Montevarchi". È senza dubbio un passo avanti fondamentale per rimettere al loro posto tutte le tessere del mosaico. Il preside ha infine voluto ringraziare "di cuore famiglie, studentesse e studenti di tutte le sedi per la pazienza e la preziosa collaborazione in questi mesi difficili, nonché tutto il personale scolastico per l’incredibile impegno profuso".

Il clima attorno al caso Marconi, soprattutto negli ultimi giorni, era diventato esplosivo. È soltanto di sabato scorso la manifestazione organizzata dagli studenti dell’Isis Valdarno per il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento in via San Lorenzo, criticità che ha poi spinto la dirigenza a trasferire i ragazzi per una settimana al Severi. Adesso tutta la documentazione richiesta è stata acquisita e si procederà al rientro, ma la vicenda è lontana dall’essere archiviata. La riqualificazione strutturale dell’istituto non è più rinviabile.