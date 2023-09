Crollo al Marconi, aule in parrocchia: "Tra un mese l’inizio dei lavori"

È arrivato negli uffici della Provincia di Arezzo il preventivo della ditta che dovrebbe eseguire l’intervento al plesso scolastico "Marconi" di San Giovanni, inagibile per il crollo del controsoffitto in alcune aule. Adesso l’ente dovrà decidere come muoversi e, se come sembra certo, arriverà l’ok, nel giro di un mesetto dovrebbero partire i lavori, che dureranno due o tre settimane. Se tutto andrà come previsto, quindi, facendo un rapido calcolo, a fine novembre o ai primi di dicembre i ragazzi potrebbero tornare all’interno del loro istituto.

Nel frattempo è stato trovato un accordo per spostare gli studenti delle aule coinvolte dal crollo in un locale parrocchiale a Montevarchi, mentre nei primi giorni di ottobre il presidente Polcri, il referente Morbidelli e altri esponenti della Provincia verranno in Valdarno per incontrare gli insegnanti, la dirigenza scolastica e il consiglio d’istituto delle Marconi.

Il danno che si è verificato nell’Istituto Professionale di San Giovanni ha interessato parti non strutturali dell’edificio. L’intervento previsto consentirà di mettere in sicurezza i controsoffitti con reti di protezione. Nel frattempo i ragazzi seguono le lezioni all’interno dell’Itt Ferraris di viale Gramsci, entrando, questa settimana, alle 11,15 e uscendo alle 14.05, con intervallo dalle 12 alle 12,10.

Il 29 settembre prossimo, durante il consiglio provinciale, sarà illustrato lo stato della situazione. Nel frattempo l’esponente di Patto Civico Intra Tevere et Arno Stella Scarnicci ha depositato una interrogazione in merito, che sarà discussa proprio in quella occasione.

"Voglio sollecitare l’amministrazione provinciale ad adottare interventi urgenti in quanto ad oggi - ha detto - nulla è stato realizzato in termini di messa in sicurezza e ripristino delle parti crollate, mentre al disagio di studenti e famiglie si accompagna la grave preoccupazione per lo stato di salute di tutti gli altri edifici scolastici e pubblici in carico alla Provincia.

Quanto dovranno attendere gli studenti dell’Ip Marconi prima che l’attività didattica riprenda regolarmente il suo corso? - Ha aggiunto la consigliera - E quanti altri eventi potenzialmente drammatici dovremo attendere prima che la Provincia provveda ad effettuare una mappatura dello stato di salute dei luoghi frequentati quotidianamente dai nostri ragazzi, per non parlare di tutti gli altri edifici pubblici?" Nei giorni scorsi anche alcuni esponenti della Lega avevano effettuato un sopralluogo all’interno della scuola.