Crolla un capannone, muore un 59enne

Soccorsi sul posto

Cavriglia, 26 febbraio 2023 - Ha perso la vita un 59enne in seguito al crollo di un capannone nell'Aretino. E' accaduto alle 13,15 nel comune di Cavriglia in provincia di Arezzo. Il capannone si trova lungo la provinciale SP14. Sul posto e' intervenuta un'ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, un' auto medica del Valdarno, i Vigili di fuoco di Montevarchi, ed il PISLL della Asl Toscana sud est. Sono in corso le indagini per capire le ragioni del crollo.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era andato in un magazzino nella zona industriale di località Bomba per prendere un attrezzo per effettuare alcuni lavori di casa. Per questo scopo sarebbe salito al piano di sopra del fondo, in un locale sovrastante quando improvvisamente il pavimento ha ceduto. L'uomo avrebbe fatto un volo di alcuni metri e sarebbe stato travolto dal peso dello stesso strumento. Sul posto il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Accertamenti dei carabinieri il compito di far chiaro sull'accaduto. L'incidente mortale è comunque accaduto in un luogo di lavoro e la dinamica dovrà essere accertata per verificare eventuali responsabilità.