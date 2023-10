Croci avanti, Ausilio più indietro. Si accende la corsa alla segreteria

di Matteo Marzotti

AREZZO

Non si sbilanciano a poche ore dal voto che interesserà i circoli del Partito Democratico di Arezzo, ma anche quelli di Montevarchi, Sansepolcro e Foiano che potrebbero confermare la proporzione di oggi o addirittura ribaltare tutto. Già perchè ad oggi Croci è avanti di 15 voti ma è lei stessa la prima a predicare prudenza a non sbottonarsi. "In totale i delegati sono oltre 200 e questo basta per far capire quanto sia ancora lunga la strada spiega l’ex assessore di Anghiari, prima donna a correre per la segreteria del Pd aretino. "Sono contenta per la risposta che c’è stata alla mia candidatura - confessa Croci - devo ringraziare quanti hanno avuto fiducia in me che, come sottolineo sempre, ho avuto la mia prima esperienza in una amministrazione comunale da indipendente, senza tessere". All’hotel Etrusco ieri sera è andato in scena il confronto con Ausilio, vicesindaco di Pratovecchio, l’altro candidato alla segreteria. "Ho apprezzato la rinascita dell’interesse per la politica in questi appuntamenti che in pochi giorni ci hanno portato ad incontrare tantissimi circoli - spiega Ausilio - un appuntamento per parlare di quelli che sono i temi a mio avviso prioritari come lavoro, sanità e medioetruria, le infrastrutture. Sicuramente è un’occasione non solo di confronto ma anche di ascolto in vista anche delle tante sfide che attendono il Partito Democratico tra pochi mesi, nel 2024".

Ascolto che è un tema di fatto sottolineato anche da Croci. "Dobbiamo ripartire come Pd, ricostruire dall’interno cercando di realizzare un rinnovamento che riavvicini le persone al Partito Democratico. Questa sera ho voluto ascoltare le tante anime dei circoli. Da loro vengono proposte che dobbiamo fare nostre, facendo da collante con quelli che sono i programmi del partito a livello regionale e nazionale". La partita è aperta come non mai. "È stato sicuramente un bel percorso quello che ho avuto modo di intraprendere - prosegue Ausilio - i risultati fin qui ottenuti sono per certi versi in linea con quello che mi aspettavo e ancora mancano comunque all’appello diversi circoli".