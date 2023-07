Croce Rossa, Solidarietà Appesa al Termometro e al Barometro

D’inverno portano coperte e maglie di lana. D’estate portano acqua fresca. E’ la solidarietà appesa al termometro e al barometro della Croce Rossa. Giovedì c’è stata la prima ronda del cuore: condotta dal presidente Luca Gradassi e dai volontari. "Non abbiamo trovato in giro tanti senzatetto, certo meno di quanto non succeda d’inverno. Due sul Corso, dove stazionano fissi, e uno vicino al tribunale, lì dove quasi vivono d’inverno". Hanno distribuito acqua fresca, succhi di frutta, generi di prima necessità. E comunque da ora in poi proseguiranno i loro giri ogni settimana. Fino a qualche anno fa la Croce Rossa apriva anche la sua sede per ospitare magari un’oretta chi fosse nella morsa del caldo. Una scelta poi eliminata dalla pandemia. Ora ci sono lavori interni