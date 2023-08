Crisi Fimer, scatta l’ora della verità Clementy: 5 milioni entro mezzanotte

AREZZO

L’ultimatum scade a mezzanotte. Oggi Clementy che ha avanzato un’offerta di acquisto su Fimer e ricevuto il disco verde dal cda dell’azienda, dovrà versare i primi cinque milioni per assicurare una boccata di ossigeno alla produzione degli inverter foitovoltaici. È la prima delle regole fissate dal tribunale di Milano nella road map di questo mese che ha un’altra data-monstre: 21 agosto. È il giorno della resa dei conti, il giorno in cui Clementy dovrà mantenere la promessa con un’altra tranche di finanziamento per garantire la ripartenza nello stabilimento di Terranjuova. Sarà il giorno della prova del nove, quello in cui Clementy dovrà versare 17 milioni e altri 95 a compimento dell’operazionei. Proprio il 21 agosto, il tribunale milanese ha fissato l’udienza decisiva per la concessione del concordato preventivo. Ed è uno di quegli appuntamenti ai quali il Cda dovrà presentare garanzie certe e numeri sull’impegno economico del fondo che ha scelto. Una data che aspetta con curiosità anche Greybull, l’altro contendente, il fondo inglese di McLaren che ha firmato un patto con la proprietà di Fimer. Pronto, se ne avrà la possibilità, a subentrare.

Scenari ancora da decifrare e da questo punto di vista, le prossime settimane saranno strategiche per capire come e dove sta andando la vertenza aperta da mesi e culminata a giugno nell’occupazione della fabbrica da parte degli operai. Un mese di presidio che ha impegnato, giorno e notte, duecentottanta persone. Nel primo faccia a faccia (mercoledì scorso) con i lavoratori Pierre Louvrier, presidente del consiglio di vigilanza di Clementy Group ha assicurato l’impegno a riportare Fimer "ai tempi della Power One", prospettando assunzioni e nuovi investimento per l’azienda leader in un settore strategico.

Prudenti sindacati e operai che attendono mezzanotte per capire se davvero per la fabbrica valdarnese comincia a delinearsi un futuro solido. Certo è che in questi giorni, il lavoro procede "a corrente alternata" nei reparti Fimer. "Siamo in fabbrica a giorni alterni, siamo operativi secondo turnazioni e pochi alla volta", spiega una dipendente "storica" dell’azienda. L’ansia è la variabile costante che accompagna ormai da molti mesi le attese e le battaglie degli operai. E anche oggi sarà così, fino a mezzanotte.

Lucia Bigozzi