Crisi Fimer: Greybull striglia il cda "Non è un gioco, siamo interessati"

di Lucia Bigozzi

"Fimer si trova in una situazione di grande sofferenza a causa di decisioni irresponsabili e autolesioniste. Il suo futuro e il sostentamento dei suoi dipendenti sono a rischio senza alcuna ragione valida". È un passaggio della nota, durissima che il fondo britannico Greybull Capital Mc Laren diffonde nel tardo pomeriggio, tirando le fila di giornate cariche di tensione e incertezze per i 280 operai dello stabilimento di Terranuova, al ventunesimo giorno di occupazione. Greybull non molla, conferma l’interesse ma al tempo stesso dice che il tempo sta per scadere, anche per gli ostacoli incontrati sulla via d’uscita proposta alla proprietà. "La nostra offerta di investire e sostenere la Fimer è disponibile da marzo, ma continuiamo ad affrontare ostacoli creati intenzionalmente", è il passaggio centrale. Poi la ricostruzione delle fasi che hanno portato all’accordo notturno siglato direttamente con la proprietà.

"Per esempio, giovedì sera è stato firmato un accordo definitivo tra Greybull McLaren Applied e gli azionisti, che è stato presentato al tribunale di Arezzo. Tuttavia, il consiglio di amministrazione, su indicazione del proprio consulente legale, ha deciso di non approvare l’accordo, rendendo così impossibile la sua presa in considerazione da parte del tribunale. Da allora abbiamo cercato di contattare il cda e gli azionisti per trovare una soluzione, ma non abbiamo ricevuto risposta".

Se l’interesse dell’investitore è evidente e resiste, è altrettanto palese il fattore tempo che anche per Greybull Mc Laren ha valore. Al punto che nella nota firmata da Marc Meyohas, managing Partner di Greybull c’è una chiara sollecitazione: "Invitiamo gli azionisti e il cda a concentrarsi sulle loro responsabilità nei confronti dei creditori e dei dipendenti. Essere azionisti o membri del consiglio di amministrazione è una responsabilità, non un gioco. Siamo ancora interessati a Fimer, nonostante i danni significativi subiti nelle ultime settimane. All’azienda non resta molto tempo.

Passaggio, quest’ultimo, che rimanda alla necessità di riprendere la produzione per rispettare gli ordini acquisiti e far ripartire lo stabilimento. Aspettativa che coinvolge direttamente i dipendenti che da ventuno giorni non ricevono lo stipendio.

In attesa del pronunciamento del tribunale di Milano al quale il giudice aretino ha trasferito il dossier Fimer per competenza, la nota di Greybull Capital suona come monito a sbloccare l’impasse e a rilanciare l’azienda leader nel fotovoltaico, aprendo un nuovo corso.