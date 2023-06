Crescono le assunzioni Previsti 7mila ingressi Ma un’azienda su due non trova dipendenti

di Lucia Bigozzi

Aziende a caccia di dipendenti. A maggio la richiesta a livello provinciale è stata di 2.260 lavoratori, ottanta in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e di poco al di sopra i valori pre Covid: erano 2.240 quelli richiesti nel maggio 2019. Significa che il muro della pandemia è stato abbattuto. Le previsioni degli esperti che monitorano l’andamento del fabbisogno del mondo produttivo segnalano per il trimestre maggio-luglio 6.890 entrate, anche in questo caso ottanta in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (+1,2%) e 130 in più rispetto al trimestre del 2019 (erano 6.760). Sono i dati del monitoraggio Excelsior per Unioncamere, calibrati sulla realtà aretina. Se resta invariata la domanda di lavoro nei due macro-settori del manifatturiero (con 1100 entrate, il 49% del totale) e dei servizi (con 1160 ingressi, 51% del totale), c’è un diverso registro rispetto allo scorso anno: le assunzioni nel comparto manifatturiero nel suo complesso, crescono del 31%, mentre nel comparto servizi, gli esperti rilevano una flessione del 14%. Settore industria: qui il trend nelle costruzioni è in crescita con il 27,8% in più dei nuovi ingressi e nel manifatturiero le nuove assunzioni sono 210 (+31,8%).

La flessione nel terziario è ricondotta nell’analisi Excelsior alla difficoltà nel settore del commercio con circa 190 assunzioni in meno, nei servizi alle imprese e nei servizi alle persone. Stazionario, invece, il trend nel comparto ristorazione e turismo, ripartito con numeri importanti anche a livello provinciale. Sul trimestre maggio-giugno le previsioni parlano di 870 assunzioni in più rispetto al 2022. Il nodo resta sempre lo stesso: cresce la difficoltà delle aziende a trovare figure professionali da assumere e i rilievi percentuali parlano chiaro: si passa dal 40,4% del maggio 2022 al 53,7% di quest’anno: oltre la metà delle imprese scontano il gap. Secondo l’analisi Excelsior in circa due terzi dei casi mancano i candidati (32,7%) e per la parte restante (17%) per essendoci i candidati, la preparazione viene considerata inadeguata al profilo professionale richiesto. Altro dato interessante per inquadrare tendenza e fenomeno: il 43,7% del totale delle assunzioni programmate riguardano giovani con meno di 30 anni, dato in crescita rispetto al maggio 2022 (29,2%). E ancora: l’8% delle ricerche di personale sono indirizzate ai laureati, lo 0,5% ai candidati che arrivano dagli istituti tecnici superiori a diplomati e il 18,3% a candidati con diploma professionale. Infine, la percentuale di assunzioni senza la richiesta di un titolo di studio preciso, si attesta al 44% del totale, di poco sopra il dato regionale (43,8%) ma di gran lunga superiore al trend nazionale (38,4%).

Ma quali sono i profili più "gettonati" a livello provinciale? Tra i primi cinque, ci sono gli addetti nelle attività di ristorazione, seguono quelli alle vendite. Nella classifica delle figure professionali più ricercate ci sono anche i lavoratori con esperienza e qualifica. Un ultimo dato che completa il trend positivo: secondo i dati del Registro delle imprese di Camera di Commercio, al 31 dicembre 2022 i lavoratori occupati nel sistema delle imprese sono 122.439 in aumento del 4,3% rispetto al 2021.