Crescono i positivi. Nell’ultima settimana registrati quasi 200 casi

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 1.573 nuovi casi di Covid-19: 515 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.058 con test rapido. I dati sono quelli forniti dalla Regione Toscana. Per quanto riguarda la provincia di Arezzo si parla di 170 casi in più rispetto alla settimana precedente. Un dato preceduto solo da Firenze (427), Pisa (191). A questi vanno aggiunti 571 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.