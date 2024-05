“Cresciamo in coro”, cantare con la lingua dei segni

Arezzo, 21 maggio 2024 – Oggi a partire dalle 16, tutti a teatro. Ad invitare i bambini della scuola primaria dei plessi di Indicatore, San Giuliano, San Leo, Pratantico e Pescaiola dell’I.C. Piero della Francesca.

L’appuntamento sul palco del teatro Tenda per la conclusione del progetto “Cresciamo in coro”, che hanno svolto nel corso dell’anno in collaborazione con l’associazione Voceincanto diretta dal M° Gianna Ghiori.

I piccoli cantori, ben 537, che nel corso dell’anno si sono preparati dando prova di maturità e serietà, avranno il piacere di condividere con le famiglie l’emozione del percorso svolto che, attraverso la musica, ha consentito loro di sperimentare un mezzo per crescere insieme e superare ogni diversità.

L’obiettivo del progetto è stato quello di creare un coro integrato dove al canto si unisse il linguaggio dei segni LIS. Già da due anni è nato un progetto coinvolgente ed inclusivo! Un progetto che accarezza il cuore, che educa al rispetto delle differenze, che ha insegnato ai bambini ad ascoltarsi e a collaborare.

Ha insegnato che chi può usa la voce e chi, invece, non può, si esprime facendo “cantare le mani”. “Anche quest’anno tutti i nostri plessi della primaria hanno partecipato a questo progetto significativo, sottolinea il dirigente scolastico Rossella Esposito, e martedì 21 sul palco le piccole manine, avvolte dai guanti bianchi, canteranno che è possibile crescere insieme e superare ogni diversità.

L’obiettivo del nostro Istituto è quello di interagire con il territorio, di intercettare e coinvolgere, perché noi intendiamo la scuola come un luogo privilegiato dove vivere esperienze di crescita e di inclusione sociale”.

Alle 16 si esibiranno i bambini della scuola primaria di Pescaiola. Alle 17 i bambini della scuola primaria di Indicatore e San Leo Alle 18,15 i bambini della scuola primaria di Pratantico e San Giuliano