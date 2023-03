Cresce la rete di tutela per le mamme che restano invisibili

"Mamma segreta", è il progetto toscano per i parti in anonimato e il sostegno a madri e nascituri, che compie ventiquattro anni e si ripropone nel 2023 con alcune novità. "Abbiamo aggiornato e rafforzato la procedura per individuare azioni di prevenzione e di tutela che permettano alla donna di conoscere ed affrontare il percorso prescelto", spiegano i promotori. Esiste poi una apposita cartella informatizzata che permette di anonimizzare i dati della donna e, se c’è un ripensamento, di rimetterli in chiaro.