Cresce la percentuale della raccolta differenziata: siamo oltre il 67%

CASTIGLION FIORENTINO

Sale il dato percentuale della raccolta differenziata ma cresce anche il pagamento della Tari. Lo comunica in una nota stampa il comune di Castiglion Fiorentino. La buona notizia, vede l’impegno dei cittadini castiglionesi verso lo smaltimento dei rifiuti. Nel 2017 la quota di raccolta differenziata era al 40,7%, nel 2018 si registra il +20% e si arriva a quota 60,7%. Poi avanti con il 65,3% nel 2021 e il 67,13% del 2022. Un trend in crescita costante. Di contro c’è anche una cattiva notizia. "Cresce anche l’importo Tari sia per i cittadini ma anche per lo stesso comune a prescindere – sottolinea il sindaco Mario Agnelli – da quanto recupera dai contribuenti versa integralmente l’importo delle fatture che Sei Toscana gli emette, riducendo al minimo il rischio di impresa per il gestore dei rifiuti". Guardando i numeri, in 20 anni, dal 2003 ad oggi la spesa è aumentata vertiginosamente, "siamo passati da 970mila euro nel 2003 a 2.507.790 euro di oggi".

Dal 2013 l’Ato Toscana sud costituito dai comuni delle province di Siena, Grosseto ed Arezzo, svolge la funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio. "Il gestore doveva favorire una riduzione dei costi e delle tariffe ma in perfetto "stile italiano" sta succedendo il contrario", afferma l’assessore all’ambiente Sebastiani. E aggiunge: "Il nuovo sistema di calcolo tariffario imposto da un ente nazionale, non solo non gratifica i cittadini che si vedono gonfiare le bollette ma trasforma anche gli enti pubblici come ‘meri passacarte’: senza diritto di replica né di recesso. Veniamo snaturati anche della nostra autonomia tributaria". "Chiediamo una maggiore attenzione, principalmente per quei comuni che si sono impegnati nel raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa e una più equa redistribuzione dei costi del gestore, a tutti gli enti" conclude Sebastiani.