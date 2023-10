Cremonese, assalto al Cittadella. Stroppa: "Serve più personalità"

Il primo round dei due match in programma a stretto giro tra Cremonese e Cittadella avrà fischio d’inizio proprio stasera alle 20.30 con l’anticipo di campionato del Tombolato, mentre martedì si replica a campi invertiti per la sfida di Coppa Italia. Una gara dove le squadre avranno modo di studiarsi ma in cui la Cremonese cerca soprattutto orgoglio, fiducia e voglia di rivalsa, dopo l’ennesimo risultato negativo raccolto nell’ultima giornata in casa contro il Sudtirol. La compagine grigiorossa si sta dimostrando più efficace in trasferta, come dimostrano le vittorie non scontate a Cosenza e Como, e forte di questa consapevolezza non vuole farsi sfuggire l’occasione di staccare di qualche lunghezza il club veneto, fermo anch’esso a 13 punti, che nonostante un organico indiscutibilmente inferiore rispetto a quello grigiorosso, negli ultimi anni è stato in grado di mantenere la categoria con grande solidità.

"Il Cittadella ha un’identità precisa da tempo: è aggressivo e agonistico in campo, concede poche pause nel corso dei novanta minuti" ha avvertito il tecnico Giovanni Stroppa in conferenza stampa.

In altre parole: serve mantenere intensità per tutto il corso della gara, senza cali di concentrazione, quelle distrazioni che vuoi per un’eccessiva emotività o agli antipodi, carenza di personalità, hanno portato i grigiorossi a “squagliarsi” allo Zini in più occasioni davanti al proprio pubblico.

Una stoccata da parte del tecnico lombardo è arrivata anche al reparto offensivo, sotto la lente d’ingrandimento per la poca efficacia in area di rigore. Totale gol realizzati 13,contro i 12 subiti. Troppo poco per un attacco che vanta giocatori con esperienza pluriennale in Serie A. "Il campionato dice che in casa si fatica di più e anche noi rientriamo in questa casistica. Ci vuole più carattere in certi uomini che hanno la capacità di saltare l’uomo e incidere con azioni individuali. Si tratta di un gioco di squadra, ma sono anche i giocatori singoli che possono incidere sul risultato".

Massimo Coda, a suon di reti – 7 quelle realizzate fino ad ora – si è preso lo scettro di uomo squadra a questo proposito, ma anche per questioni anagrafiche non potrà proseguire sempre con questa continuità. Un aiuto deve arrivare dagli altri uomini di reparto, con Vazquez principale indiziato per dare una scossa alla classifica e al momento grigio della squadra.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano, Maistrello, Pittarello. All: Gorini.

Cremonese (3-5-2): Sarr; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Coda, Vazquez. All: Stroppa.