"Creditori e dipendenti gli unici punti fermi"

C’è un pezzo di Terranuova, e un pezzo pregiato, che è in bilico su un birillo, anzi su un inverter. E il sindaco Sergio Chienni è lì a nome della città "L’ultimo decreto del tribunale fa chiarezza estrema sulla a situazione della Fimer. Le iniziative, gli incontri pubblici via via tenuti sono stati una costante denuncia verso la proprietà e le continue contraddizioni di cui si è resa protagonista.

C’è un’impresa che si trova in uno stato di crisi serio e questi giorni sono decisivi per la sua salvezza. Abbiamo sostenuto fin dall’inizio che l’unica soluzione possibile era l’ingresso di un nuovo investitore che immettesse i capitali necessari a garantire la continuità aziendale. Lo abbiamo fatto anche quando la proprietà sosteneva altri scenari. L’azienda è in difficoltà ma opera in un settore trainante a livello mondiale e le maestranze sono capaci: per questo è pervenuta un’offerta vincolante di acquisto, che a quanto sembra è accompagnata da un impegno economico sufficiente a garantire la continuità aziendale.

Siamo ad un bivio: da un lato c’è il rischio del fallimento, dall’altra una possibilità concreta. Noi denunciamo ancora una volta tutti coloro che dovessero col loro comportamento compromettere il futuro di questa azienda per inerzia o interessi personali.

La procedura ha come capisaldi la tutela dei creditori e la continuità aziendale. Ci sono 280 persone, ancora di più se consideriamo l’indotto. Il tribunale ha emesso un decreto chiaro. Ora l’unica soluzione accettabile è l’ingresso del nuovo investitore in tempi celerissimi".