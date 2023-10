"Crediamo sempre nel calcio donne". Il Montevarchi replica alle accuse

di Matteo Marzotti

MONTEVARCHI

Alla fine il Montevarchi ha deciso di esprimere il proprio punto di vista. Se dapprima il club rossoblù aveva preferito rimandare ogni discorso legato all’interruzzione della prima squadra femminile al comunicato diramato a metà settembre sui social, adesso con una lunga nota prova a fare chiarezza. "La società si era regolarmente iscritta al campionato femminile ed era iniziata la preparazione, a dimostrazione che era convinta di proseguire come ormai da 7 anni il cammino, fatto anche di grandi soddisfazioni, con la prima squadra - spiegano dal Brilli Peri - A due giorni dall’inizio del campionato le giocatrici richiedono un incontro con la società, due di loro manifestano la volontà di essere svincolate perché la squadra non era considerata competitiva. In realtà avevano interesse a spostarsi su Monte San Savino, come poi è avvenuto". I toni della riunione si sarebbero alzati, tanto da diventare "irriguardosi e aggressivi nei confronti di un nostro dirigente e di un responsabile" tanto da indurli ad abbandonare la riunione. "Se ci fossero state reazioni non corrette da parte dei nostri, ce ne scusiamo pubblicamente, quando i toni si accendono si possono purtroppo fare affermazioni che andrebbero evitate - prosegue il comunicato - La società decide quindi di accontentare le due ragazze. Tra i vari motivi della discussione c’era quello di una rosa che per le calciatrici era giudicata inadeguata per fare il campionato, così i nostri responsabili hanno provato a cercare nuove figure da inserire ma senza riuscirci, purtroppo il calcio femminile non offre un bacino ampio da cui scegliere". La proposta di iniziare comunque il campionato - ampliando in seguito la rosa - si scontra con con una rosa ridotta all’osso e con il nodo della logistica.

"La società ha ribadito la volontà di allargare la rosa ma con ragazze del Valdarno perché era impossibile per noi sostenere tutti quei viaggi con pulmini e autisti che purtroppo non abbiamo e che avrebbero comportato problemi non indifferenti". Tramontata anche la proposta del sindaco Chiassai di creare una squadra di calcio a 5 arriva la decisione di fermare la prima squadra. "Abbiamo sempre creduto nel calcio femminile scegliendo convintamente di costituire la squadra già 7 anni fa - chiosa la società - Ribadiamo la prosecuzione del settore giovanile femminile che deve diventare, come per quello maschile, il vero bacino per la prima squadra".