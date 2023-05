Creatività e didattica. Tre giornate di formazione promosse dall’Isis Valdarno

Arezzo, 08 maggio 2023 – L’Isis Valdarno, quale polo formativo per la transizione digitale, ha organizzato il 3, 4 e 5 maggio “Leadership e creatività”, una formazione residenziale di qualità dedicata ai dirigenti scolastici, con l’obiettivo di approfondire la relazione tra leadership, umanesimo e creatività. I lavori si sono sviluppati in tre giornate, inaugurate dall’introduzione dal preside Lorenzo Pierazzi, con un intervento sulla leadership in ambito didattico per la valorizzazione della creatività. L’obiettivo del percorso proposto è stato quello di contribuire ad avviare o approfondire nelle scuole una riflessione su creatività e didattica, finalizzata a comprenderne la portata e la trasversalità disciplinare e culturale, e a trasformare questa comprensione in attività quotidiane e quindi in azioni.

Presenti all’evento Roberto Ricci, Presidente INVALSI, Vincenzo Vespri, Consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito e Roberto Curtolo, Dirigente dell’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Subito dopo sono intervenuti Casey Kauffman e Alessandro Cassigoli, registi cinematografici che, insieme a Stefania Ippoliti, Fesp area cinema di Fondazione Sistema Toscana e Toscana Film Commission, hanno prima introdotto il tema della creatività nelle arti e poi hanno permesso la proiezione di “Californie”, il film vincitore dell’Europa Cinemas Label e del premio BNL per la miglior sceneggiatura alle Giornate degli Autori 2021, oltre ad essere stato premiato per la miglior sceneggiatura e Miglior Interprete ad Annecy Cinema Italien 2021.

La seconda giornata di lavori, giovedì 4 maggio, è stata dedicata a workshop rivolti ai dirigenti scolastici. Leadership e multimedialità sono stati gli ingredienti principali del primo workshop tenuto dai professori dell’Isis Valdarno Paolo Corsi e Gerardo Becattini, nel quale si è mostrata la potenzialità di una strategia di comunicazione basate sulla nuova tecnologia video; il secondo workshop è stato tenuto da Francesca Gallo e Antonio Lezzi dell’Unità di missione PNRR dell’USR Toscana, dal titolo “Pensare l’innovazione. Un’operazione di Design (thinking). La giornata è proseguita con un dibattito sul ruolo di due forme creative applicate nel mondo della didattica e formazione: la musica e il cinema.

Di musica si è parlato grazie a Giuseppe Tavanti, Coordinatore del progetto regionale “Piano delle Arti – USR Toscana”, mentre Lorenzo Pierazzi, in veste di coordinatore del progetto regionale “Cinema e immagini per la Scuola” – USR Toscana, ha portato avanti il tema legato al mondo della celluloide. Emozionante l’intervento del Maestro Fabriciani, che ha regalato ai corsisti dei momenti di alto spessore umano e culturale. A conclusione della giornata si è svolto una performance a cura di Arcadio Baracchi e Giuseppe Tavanti in omaggio a Ennio Morricone al Circolo Artistico di Arezzo.

“Nella pratica didattica, dentro le scuole, ancora oggi e troppo spesso, viene assegnato alla creatività un ruolo complementare, prevalentemente identificata con il sapere artistico – ha commentato Lorenzo Pierazzi – La creatività appare quale vittima di un retaggio pseudo positivistico e di una considerazione prevalentemente ludica o ristretta e marginale del sapere artistico. Al contrario, nella la società odierna ove la globalizzazione tende all’omologazione, la creatività diventa lo strumento principale di innovazione e diversificazione. La creatività non è quindi un concetto astratto, ma si sostanzia di contenuti, ovvero si trasforma in azioni – ha aggiunto Pierazzi – Solo attraverso il cambiamento, e la disponibilità ad accettarlo, diventa possibile modificare l’approccio organizzativo e quello didattico/metodologico delle comunità scolastiche in misura tale da consentire la comprensione dei talenti delle studentesse e degli studenti.” I lavori delle tre giornate di convegno si sono conclusi venerdì, con gli interventi a cura di Matteo Asti, Docente dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia, di Anna Concitiello in rappresentanza del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e della Presidente Fondazione ITS TAB Sonia Nebbiai. Il dottor Curtolo ha chiuso i lavori.