Crac Etruria, un errore frena l’Appello Tredici imputati verso la prescrizione

di Federico D’Ascoli

Nell’ennesima giornata assurda della vicenda Banca Etruria i sentimenti contrastano. Dal sollievo degli imputati si passa alla rabbia dei risparmiatori a cui la giustizia italiana darà una risposta compiuta.

Si ripartiva dalle assoluzioni di massa per la bancarotta nell’ottobre del 2021: ieri era in programma la prima udienza alla Corte d’Appello di Firenze.

Un anno e mezzo ad Arezzo fa il giudice Giovanni Fruganti pronunciò un’unica condanna su ventuno imputati: sei anni di carcere al finanziere trentino Alberto Rigotti.

Nell’aula della Vela furono ripercorse le varie tappe che portarono al crac: dall’investimento per lo yacht di lusso a Civitavecchia, fino agli affidi per Villa San Carlo Borromeo o per l’outlet di Pescara. Un castello di accuse che sta per svanire come neve al sole tra errori e ritardi della magistratura.

Di avvilente c’è che, con i mezzi di oggi, la Corte d’Appello inciampi su due difetti di notifica e un calendario delle udienze che dovrà prevedere la discussione orale degli avvocati.

Basta così poco perché il processo di secondo grado al crac della vecchia Popolare slitti di quasi sei mesi, al 16 ottobre. Secondo un’interpretazione che fissa al 14 ottobre la prescrizione, i tredici accusati di bancarotta semplice vedrebbero estinto il reato. Termine di prescrizione che cadrebbe invece qualche settimana più avanti per chi interpreta le norme in maniera diversa. C’è di mezzo la sospensione per il Covid che rende il calcolo piuttosto ingarbugliato.

Restano comunque a giudizio altri otto imputati di questo filone accusati di bancarotta fraudolenta che si prescrive in dieci anni. Sette sono stati assolti in primo grado più c’è Rigotti. Per loro la prossima udienza sarà comunque decisiva.

Se infatti il prossimo 16 ottobre il giudice Silvia Martuscelli (con a latere Angela Fedelino e Nadia Garrapa) non concederà l’ammissione di nuove prove come potrebbe chiedere il pubblico ministero Angela Masiello, il processo per gli imputati assolti potrà dirsi concluso senza conseguenze: andrà avanti solo per il (per ora) condannato Rigotti.

Nel frattempo Arezzo è stata al centro delle polemiche per anni, ha visto famiglie con i risparmi decimati e, soprattutto, si è vista azzerare in un giorno la sua storica banca. Danno economico e d’immagine su cui non c’è prescrizione che tenga.