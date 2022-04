Crac Etruria, Fornasari e Bronchi verso il patteggiamento in appello?

Arezzo, 28 aprile 2022 - Non è stata oggi la giornata che scioglie il nodo del crac di Banca Etruria, il paradosso in virtù del quale, più o meno per gli stessi capi di imputazione, in cinque sono stati condannati in rito abbreviato il 31 gennaio 2019 mentre 22 degli altri 23 amministratori e manager sono stati assolti quasi tre anni dopo, il 1 ottobre scorsi, al termine del maxi-processo per bancarotta, fraudolenta e semplice. Ma la sorpresa nell'aula della corte d'appello in cui stato rinviato il processo, come era nelle previsioni, c'è stata comunque e anche grossa, annunciata anche dal Pg d'udienza. Due degli imputati big, i più importanti, anzi, l'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi, stanno esplorando la strada del patteggiamento, anzi come si chiama in termini tecnici in appello, del "concordato sui motivi in appello". Per ora è solo un'ipotesi, ma potrebbe diventare concreta alla prossima udienza del 10 novembre. I contatti fra le difese e la procura generale vanno avanti, la scelta potrebbe arrivare anche in extremis, alla vigilia dell'udienza di novembre.

Salta infatti quella fissata per stamani in corte d’appello a carico dei cinque big che avevano scelto di essere giudicati dal Gup Giampiero Borraccia: l’ex presidente Giuseppe Fornasari e l’ex dg Luca Bronchi, che avevano pagato pegno per gran parte delle accuse di bancarotta fraudolenta, dallo Yacht alla Sacci, dalla San Carlo Borromeo ai finanziamenti Rigotti, l’ultimo vicepresidente Alfredo Berni, condannato però solo per Energiambiente, e Rossano Soldini, bancarotta semplice per aver votato una delle delibere su Sacci. Cinque anni a testa per i primi due, due anni al terzo e un anno all’industriale delle calzature.E’ il solito effetto della giustizia lumaca, perdipiù malata di formalismo all’estremo. Nessuno, dunque, è riuscito ad evitare che dopo tre anni e tre mesi, mancasse una notifica, nel caso specifico al professor Fausto Giunta, uno dei due difensori di Soldini, insieme a Francesca Arcangioli. Come a dire falsa partenza, che è stata poi sanzionata dai giudici d’appello, ai quali rè rimasto soltanto il compito di fissare una nuova data, il 10 novembre appunto, tempo lontani ma non giurassici, senza riunificazione col procedimento principale, per il quale la procura ha già presentato ricorso.

Quando si tornerà in aula, i giudici si ritroveranno dinanzi tutte le contraddizioni di questo caso clamoroso. Basta leggere le motivazioni del verdetto del Gup Borraccia e quelle del maxi-processo stese dal presidente Gianni Fruganti. Sembra di assistere a un Rashomon in cui la stessa realtà è vista da angolature opposte. Tanto per fare un esempio, la storia dello Yacht Etruria, la più colorita, è una dimostrazione di bancarotta per il primo e un normale prestito, sia pure finito male, per il secondo.E’ vero però che alcune posizioni sono sostanzialmente diverse: nel maxi-processo sono stati giudicati i consiglieri con minori responsabilità operative, nel rito abbreviato i vertici dell’esecutivo di Bpel, Fornasari e Bronchi. Ma resta ampio spazio di discussione per i loro difensori, Antonio D’Avirro e Carlo Baccaredda Boy, a meno che non si vada al patteggiamento, così come per ’avvocato di Berni, Alessandro Liberatori. Il paradosso nel paradosso è quello di Soldini, il primo a denunciare nel 2009 in Bankitalia i guasti di Etruria, condannato perdipiù per quella Sacci giudicata da Fruganti un finanziamento in regola. Il caso Bpel non è affatto chiuso.