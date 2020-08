Arezzo, 11 agosto 2020 - E siamo a trenta. Trenta casi di Covid nel solo mese di agosto nella provincia. Che rimangono casi asintomatici o quasi e quasi tutti di ritorno dall'estero. Quindi nessun focolaio interno ma un allerta virus che di giorno in giorno ricomincia a prendere corpo.

Oggi i casi di nuovi malati ad Arezzo e provincia sono sei,emersi dalle 14 di lunedì alle 14 di oggi. Ed eccoli nel dettaglio

PROVINCIA DI AREZZO

• 1 uomo di 36 anni di Castiglion Fiorentino (rientrato dalla Francia)

• 1 uomo di Poppi di 29 anni (rientrato dall’Albania)

• 1 uomo di 20 anni di Cavriglia (rientrato da Corfù)

• 1 donna di Monte San Savino di 18 anni (rientrata da Corfù)

* 1 donna di 38 anni di Arezzo (rientrata dalla Romania)

• 1 uomo di Cortona di 60 anni.

Altri due i giovani che hanno contratto il virus a Corfù, una fonte costata carissima,siamo infatti a dodici contagiati più la mamma di uno dei ragazzi che erano andati in Grecia a festeggiare l'esito della maturità.

I casi individuati sono tutti paucisintomatici o asintomatici e osservano la misura della quarantena al proprio domicilio.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato, ad oggi, complessivamente 17 contatti, sono stati immediatamente già posti in isolamento (ove non lo erano già). Sono soggetti asintomatici, tutti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.