Covid, partita la fase della ritirata. Ma il virus risveglia i casi più gravi

I rimbalzi del Covid. Già la settimana scorsa il numero dei contagi aveva raggiunto il picco, registrando un aumento inferiore all’1%. Stavolta c’è un calo in picchiata, perchè in sette giorni il numero dei casi è precipitato da 282 a 194, con un crollo del 31%. Eravamo arrivati a quasi 35 contagi al giorno, torniamo a quota 27. Un calo che gli studiosi del Cnr, che dall’inizio della pandemia analizzano il fenomeno sul piano matematico, avevano anticipato, secondo l’esperienza maturata negli anni peggiori della pandemia. Ma che segue segue a una fase di crescita durata oltre un mese, partendo dalla fine di novembre. Il Covid cambia ma su certe cose mantiene lo stesso passo: secondo curve quasi ricorrenti nella loro serrata evoluzione. Ma la flessione da una parte rasserena, non può far gridare allo scampato pericolo. Perchè niente esclude che alla flessione possa seguire a breve un’ulteriore crescita. E soprattutto cominciano a registrarsi casi di una certa gravità. È lo stesso responsabile del pronto soccorso Maurizio Zanobetti, a fianco, a confermare il ritorno delle polmoniti da Covid: la minoranza, certo, il grosso dei casi si ferma a chi scopre il contagio dopo un ricovero per altri motivi.

Ma è un dato da tenere presente. Anche perchè si concentra in particolare sui più anziani e i più fragili. Una fascia d’età nella quale, malgrado la risalita grazie all’open day, la vaccinazione è ben lontana dai livelli di sicurezza che erano stati toccati nella prima fase della pandemia.