Covid, i casi precipitati di quasi il 70%

Sono stati 639 i tamponi effettuati ad Arezzo nella giornata di ieri di questi solo 72 sono risultati positivi al contadio da Covid. Le persone positive sono 2.119 e quelle guarite nelle ultime 24 ore 166. All’ospedale San Donato sono invece 10 le persone ricoverate: 8 nel reparto Covid e 2 in terapia intensiva.

In un mese i contagi sono precipitati di quasi il 70%, per l’esattezza il 66%. Su base settimanale eravamo allora a 2816 contagi e ora siamo attestati su 951. Un calo analogo in città, passata da 867 a 267 nuovi positivi sempre nell’arco di una settimana. E’ il segno di una ritirata ormai complessiva.

Intanto si ripetono gli appelli alla quarta dose: "E’ importantissimo per le categorie fragili fare la quarta dose, perchè con il tempo la protezione del vaccino si indebolisce, come dimostrano studi medici fatti a livello internazionale. Rivolgo un appello alle persone che appartengono a queste categorie a prenotare prima possibile la quarta dose" ha detto l’assessore regionel Simone Bezzini. Mercoledì al Centro di aggregazione di Pescaiola il lancio della campagna per il completamento del ciclo vaccinale.