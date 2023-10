Covid e influenza, corsa al vaccino. Coperte 8 prenotazioni su 10 posti

Ultra 65enni, fragili e cronici sono già corsi ai ripari. E’ partita da una settimana la campagna di vaccinazione contro influenza di stagione e Covid. Tutti i cittadini possono fare senza contro indicazioni entrambe le dosi. Ma a distanza di pochi giorni dal via, come si stanno comportando i pazienti, rispondono in maniera massiccia alla grande chiamata della Asl?

Il Covid infatti sta rialzando la testa in queste settimane e a spaventare adesso è anche l’imminente arrivo dell’influenza di stagione che si preannuncia contagiosa e con un picco come al solito atteso tra le vacanze di Natale e inizio anno. Questo così è il momento buono per vaccinarsi contro entrambi i virus. Obiettivo fella Regione per quanto riguarda l’influenza, arrivare almeno al 75% della copertura vaccinale della popolazione.

È il dottor Evaristo Giglio direttore della zona distretto aretina, a far luce sulla piega presa dalla campagna vaccinale. "Le persone in questa fase stanno rispondendo bene all’avvio della profilassi sia contro il Covid che contro l’influenza di stagione – spiega - Abbiamo fatto un’indagine sui grossi gruppi di medici di famiglia. È stata testata la Casa di comunità Guadagnoli di via XXV Aprile, la Casa di comunità di Subbiano, la Casa di comunità Medar al palazzo Sacchi in via Vittorio Veneto, i medici di medicina generale Saione e salute e Servizi medici moderni. In totale si tratta del 70% dei medici di medicina generale. Tutti ci dicono che la campagna, partita il 16 ottobre, sta riscontrando un grosso afflusso che si può stimare tra il 75 e l’85% delle adesioni per entrambi i vaccini per quanto riguarda le fasce di popolazione considerate a rischio: ultra 65enni, fragili, malati cronici, diabetici". C’è una grossa fetta di popolazione quindi che decide di fare contestualmente i vaccini contro entrambi i virus.

"La maggior parte di questi pazienti fa insieme sia il vaccino contro l’influenza che quello contro il Covid – spiega il direttore della zona distretto – oppure chi arriva per fare il vaccino contro l’influenza, poi prenota anche la dose contro il Covid. In generale abbiamo riscontrato una grossa aderenza alla campagna vaccinale. La vaccinazione è aperta a tutti, perciò anche il resto della popolazione può accedere alla profilassi non soltanto anziani e fragili".

L’adesione è frutto anche di una massiccia comunicazione partita nelle scorse settimane per mettere in guardia soprattutto gli anziani e spingere la fetta di popolazione più a rischio a fare entrambi i vaccini.

A inizio mese la campagna è partita con i vaccini potenziati arrivati nelle Rsa e nelle strutture per disabili, poi è toccato agli operatori sanitari sia per Covid che per influenza. Adesso le vaccinazioni sono aperte anche al resto della popolazione. I medici ricordano che Covid e anti influenzale si possono fare insieme.

Anzi sono raccomandati, si tratta di vaccini che coprono nei confronti delle nuove varianti e visto che c’è una recrudescenza delle infezioni da Covid, i sanitari ricordano che specialmente i fragili si devono impegnare a riattivare una immunità che decade naturalmente.