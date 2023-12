Covid, corsa senza code. Scudo antivirus per 300. C’è chi sceglie il tandem

Sfiorano il tetto delle novecento iniezioni in due giorni. è il numero che indica l’andamento degli open days nelle tre province comprese dentro il recinto della Asl. Sono 846 le persone che hanno aderito all’offerta della vaccinazione anti-Covid lanciata dal ministero della salute e declinata dalle Regioni in ogni Asl del territorio. Adesione più alta nel primo giorno di somministrazione senza la prenotazione: alle sollecitazioni dei sanitari hanno risposto 554 persone, mentre ieri (dato aggiornato alle 14) i nuovi vaccinati sono stati 292. Il dettaglio a livello provinciale: Arezzo si colloca al secondo posto con 270 somministrazioni anti-Covid. Meglio di Grosseto che raggiunge quota 210, peggio di Siena che svetta a quota 366.

Va detto però, che la provincia aretina vanta complessivamente una media di copertura vaccinale ben al di sopra di quella nazionale e toscana. Insomma, gli aretini hanno accolto e tradotto in pratica l’appello degli specialisti e dei medici di famiglia per contrastare il virus che ha ripreso la sua corsa e, perfino sotto Natale, "chiude" in casa molte persone. C’è, proprio in questa fase, una sorta di "congiuntura" caratterizzata dalla circolazione di oltre duecento virus che provocano malattie respiratorie, oltre a Covid e influenza. Anche per questo il richiamo alla vaccinazione sopratutto per gli anziani e le persone fragili, è stato reiterato nel tentativo di imprimere un’accelerata a una campagna partita a metà ottobre e proseguita un pò a rilento rispetto agli step precedenti.

È vero che il Covid ha mutato la sua potenza se si guarda ai mesi bui della lunga pandemia, ma resta comunque un nemico da combattere con le "armi" che la medicina e la ricerca mettono a disposizione. Tornando ai numeri degli open day, un altro dato interessante riguarda la suddivisione per fasce di età delle persone che si sono vaccinate nei centri predisposti nelle quattro vallate e, per la città, nella struttura di Campo di Marte.

Il 42% dei nuovi vaccinati (sempre a livello di Asl) hanno meno di 65 anni, mentre il 43% è tra i 65 e i 79 anni. Più bassa (il 15% del totale) la presenza di over 80, dato giustificato dal fatto che verso questa specifica fascia di popolazione si è con concentrata fin dall’inizio della campagna l’impegno dei medici di famiglia, in prima linea in questa fase in cui il virus non ha ancora raggiunto il suo apice. Infine, c’è da segnalare che circa duecento persone hanno deciso di sottoporsi alla doppia somministrazione: Covid e anti-influenzale. Buona affluenza, dice la Asl, ma stavolta non c’erano code ai centri vaccinali per ricevere lo "scudo".

LuBi