Arezzo, 22 giugno 2020 - Ancora un ragazzo colpito dal Covid. Emerge dalla situazione nelle 24 ore tra le 14 di domenica e le 14 di oggi, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19.

Il nuovo caso è ancora una volta a Montevarchi. Si tratta per l'appunto di un ragazzo di 13 anni, asintomatico, al proprio domicilio. Ed è il contatto di un caso già noto, quindi nessun nuovo focolaio sul quale fare chiarezza.

Colpisce semmai che questo aretino sia anche l'unico nuovo caso registrato oggi in Toscana, in una giornata che da una parte segna 4 morti, in altre zone della regione, ma al tempo stesso una delle frenate più importanti sul fronte dei nuovi malati, sia pur a fronte di un minore numero di tamponi effettuati.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 39 casi in carico, di cui 21 persone sono in isolamento domiciliare, 11 in Ospedale, 1 in RSA, 6 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1355. Dalle ore 14 di domenica alle 14 di lunedì sono stati effettuati 265 tamponi.