Costruzione a step partendo dalla maratona

Parola d’ordine? Non fermare l’Arezzo: e sarebbe stato il contrario, essendoci in campo la società che ne guida le sorti. Ma è davvero possibile con un progetto così impegnativo. "Riteniamo – conferma l’amministratore delegato Sabatino Selvaggio – che si possa procedere progressivamente senza arrivare ad una chiusura dello stadio".

In sostanza la gradualità che filtra tra le maglie del vertice vede al primo posto la demolizione e ricostruzione della maratona, che del resto è fantasma da tanti anni, al massimo trasformata in un "tazebao" pubblicitario dalla fantasia della Fondazione Intour.

Poi a seguire la curva degli ospiti e tutto il resto. E’ chiaro che un peso decisivo lo dovranno sostenere i mesi della pausa, dalla fine del campionato alla ripresa. E che una delle condizioni per procedere è che continui la crescita della squadra: la serie C comincia ad essere un palcoscenico serio, tornare tra i dilettanti, cosa nessuno si augura, svuoterebbe anche gli entusiasmi per uno stadio più grande e più forte che pria.

Una linea che il sindaco condividile anche se precisando che prima di tutto dovrà essere messo a disposizione e studiato un progetto definitivo. "Le soluzioni per dei lavori che non comportino uno stop all’attività agonistica ci sono tutte".

Una delle basi resta la curva dei tifosi amaranto: anche se per integrarsi nello stadio e soprattutto essere interamente coperta richiederà anche quella interventi niente affatto banali.