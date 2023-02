Costanti, tempo scaduto Può scoccare l’ora di Bertelli

La campana è suonata ieri sera a mezzanotte in punto, come quella di Cenerentola al gran ballo. Tempo scaduto per il Caffè dei Costanti, il locale storico di piazza San Francesco chiuso dal 2021 e che potrebbe avere presto una nuova proprietà. L’annuncio di vendita era stato affisso da Intesa Sanpaolo, titolare dell’immobile, sulla saracinesca del bar chiuso. La vendita è stata poi formalizzata con una gara online: il procedimento per presentare un’offerta vincolante scadeva ieri sera a mezzanotte. La base d’asta è di un milione e 350 mila euro che servono per assicurarsi un locale dell’Ottocento da sempre sinonimo di eleganza e accoglienza che è diventato famoso anche grazie al film "La vita è bella" di Roberto Benigni.

La struttura di piazza San Francesco ha una superficie di 720 metri quadrati. Se la manifestazione di interesse da parte di Patrizio Bertelli si tradurrà nell’acquisizione lo scopriremo nei prossimi giorni. Non è comunque escluso che la gara possa annoverare altri competitor dell’ultim’ora.

Se davvero fosse di Bertelli l’unica offerta, o quella valutata migliore dalla proprietà per il presidente del gruppo Prada sarebbe un altro colpo nel cuore del centro storico. A primavera dovrebbe infatti riaprire La Buca di San Francesco nella stessa piazza con la basilica degli affreschi di Piero. Comunque sarebbe una nuova fase per una delle leggende di Arezzo, il punto di ritrovo di tante generazioni, le "Stanze" varate nel 1805..

Ora sono chiuse da oltre un anno: l’ultimo ad arrendersi, stretto tra le conseguenze della pandemia e della lunga chiusura e le difficoltà finanziare legate al calo degli incassi, era stato Pietro Brocchi: una lunga gestione la sua, ben 14 anni, e nei quali, prima in tandem con Marco Grotti e poi da solo, aveva riportato il locale ai fasti del passato. I Costanti, pur essendo circondati da altri locali di qualità e alcuni dei quali di recente apertura, sotto Brocchi e Grotti avevano ricominciato a correre, specie nel mondo della notte, tra aperitivi e apericene, facendo della piazza la meta privilegiata dei giovani. Poi le difficoltà, i tentativi falliti di trovare nuovi acquirenti e infine la chiusura. Una chiusura che stonava nei momenti caldi del turismo, come tra la folla della Città di Natale. E che presto dovrebbe essere sanata. Il Caffè già una volta era stato costretto a una lunga chiusura. Aveva riaperto grazie a Banca Etruria che ne aveva acquistato i locali.

Ora un altro momento difficile vicino al lieto fine. Bertelli potrebbe diventare il principe azzurro in grado di risvegliare la Bella Addormentata di piazza San Francesco.