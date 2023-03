Cosmoprof 2023: trasferta in bus con Cna

Pagni e Berti

Arezzo, 17 marzo 2023 – Partenza in bus per 50, tra acconciatori ed estetiste, lunedì 20 marzo, direzione Cosmoprof Bologna, la più importante fiera beauty del mondo.

“Come ogni anno – commenta Paolo Berti, Presidente CNA Acconciatori – mettiamo a disposizione delle nostre aziende un bus gratuito “speciale Cosmoprof”.

“Credo che le adesioni registrate quest’anno – continua Roberta Pagni Presidente CNA Estetica – siano un segnale importante della voglia di ripresa e della vitalità delle nostre imprese che con la pandemia hanno subito un brutto colpo”.

“Il settore ha un costante bisogno di aggiornamento – prosegue Berti – per seguire, in modo intelligente e creativo, le tendenze della moda”. In provincia di Arezzo operano 1.052 aziende che ruotano attorno al mondo del Benessere (dati al 31.12.2019).

Per chi fa il nostro mestiere Cosmoprof è un vero e proprio hub dove professionisti e aziende si incontrano e stringono partnership; uno spazio dove confrontarsi con colleghi di altri territori, anche internazionali, e con i responsabili di aziende leader del settore, ma anche un’immensa esposizione di prodotti, attrezzature e trattamenti all’insegna di moda, bellezza e benessere”.

“Se questo è il trend – terminano i due Presidenti – il prossimo anno dovremo prevedere un secondo autobus!”.