Cosmo chiude il Mengo numero venti

"A chiudere la 20° edizione un artista che amiamo particolarmente, per la sua musica, ma anche per come sa leggere e raccontare il presente, prendendo sempre posizioni che non possiamo che condividere e supportare. Al Mengo per voi arriva Cosmo". Tutti pronti a ballare il 13 luglio alla chiusura della ventesima edizione del Mengo Music Fest al Prato di Arezzo. La cinque giorni di musica ad ingresso gratuito continua a snocciolare i nomi del cast. L’ultimo quello di Cosmo al secolo Marco Jacopo Bianchi, il cantautore classe 82, produttore discografico e dj. Ma non sarà il solo a far ballare il pubblico della serata di chiusura. Super ospite al Prato sarà Dargen D’Amico in concerto nella serata di sabato 13 luglio. Dopo la conferma di Rose Villain il 10 luglio, l’estate aretina grazie al Mengo Music Fest che quest’anno soffia sulle sue prime 20 candeline, continua a snocciolare nomi di artisti di punta. Per festeggiare il traguardo 2024, il patron Paco Mengozzi ha annunciato un ritorno alle origini con cinque serate tutte gratuite, in programma dal 9 al 13 luglio al Prato di Arezzo. E proprio dopo aver ufficializzata la data di Rose Villain, il 10 luglio, che vedrà protagonista l’artista reduce dal successo di Sanremo con Click Boom! e del nuovo album "Radio Sakura", il Mengo ha confermato per il 12 luglio il djset di Mura Masa. Ad aprire la cinque giorni il 9 luglio Africa Unite e Sud Sound System.