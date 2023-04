"Così sono uscito dalla droga" Luigi non è più tra gli invisibili

di Sonia Fardelli

Luigi F. ce la sta facendo. E’ uscito dal tunnel dell’eroina e vede una luce davanti a sé. Una possibilità che la sua vita possa essere bella come l’aveva sognata da bambino. Da nove mesi il ventiseienne valdarnese è ospite della comunità del Ceis alle porte del Casentino e con gli educatori sta facendo un importante lavoro per capire cosa è stato che lo ha reso schiavo dell’eroina. La crepa dove si è potuta infiltrare la dipendenza. Si è raccontato, con sincerità e tanta emozione, alla prima serata contro alcol e droga organizzata per i giovani dei quartieri della Giostra nella sede di Porta Crucifera ad Arezzo. Una testimonianza vera per far capire i rischi delle dipendenze. Nativo di Napoli a sei anni si è trasferito con la famiglia a Firenze, a nove è arrivato in Valdarno e ha dovuto rifarsi da capo per trovare amici e punti di riferimento. "Mia madre aveva problemi di alcol – ha detto – e mio padre era sempre a lamentarsi dei soldi, che non bastavano per pagare tutto. Io cercavo di farmi accettare dai miei coetanei, ma mi sembrava sempre di essere un estraneo. Cercavo di nascondere i problemi di mia madre. Ma poi bastava che un amico venisse a trovarmi sotto casa per capire con le sue sceneggiate la verità". Il primo spinello e poi il passaggio a droghe più pesanti. "Appena l’ho fumato sono stato molto bene – ammette Luigi – per me non era lo sballo di una sera. La droga era la risposta ai miei problemi, non me li faceva sentire più. Era il modo per superare timidezza, problemi, paure". Poi il passaggio all’eroina. "L’eroina ha cambiato totalmente la mia vita, me la stava rovinando per sempre. Non provavo più nulla. Avevo perso ogni relazione con la mia famiglia ed anche il rapporto con le ragazze era sbagliato". Una sera finalmente si è accesa una luce, una speranza che lo ha spinto a cambiare vita, accettare di entrare in comunità e farsi aiutare.

"Stavo aspettando la mia migliore amica che si stava prostituendo per trovare i soldi per la droga. Mi sono detto questa non è vita. Non può finire così. I ragazzi come me non vanno evitati, ma aiutati. A volte hai bisogno di sentirti dire ‘che cavolo stai facendo’ invece del solito ‘che te frega, vieni che lo facciamo’". Giovani che diventano invisibili. E l’invito che Emilia Crestini direttrice del Ceis e Marco Becattini responsabile del Serd di Arezzo hanno fatto ai giovani della Giostra è stato appunto quello di avere uno sguardo per tutti.